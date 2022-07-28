Утро началось с ракетных обстрелов в 5 областях – сводка ОВА

Утром 28 июля россияне нанесли ракетные удары по Киевской, Черниговской, Донецкой областям, Харькову и Харьковской области и Николаеву.

Источник: данные областных администраций по состоянию на 08:00 четверга 28 июля

Детали: Киевская область: в четверг утром враг нанес ракетный удар по одной из общин Вышгородского района. Был обстрелян объект инфраструктуры. Предварительно жертв нет. На месте еще работают экстренные службы. За утро было три воздушных тревоги.

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Черниговская область: в четверг утром – ракетный обстрел. "Прилеты" преимущественно в лесной массив вблизи поселка Гончаровское. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Харьковская область: ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Немышлянскому, Киевскому районам Харькова. Повреждены промышленные объекты, частный дом, произошли пожары. Предварительно – пострадавших нет.

В четверг утром враг интенсивно обстрелял г. Чугуев. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. Было попадание снаряда в многоквартирный жилой дом, произошел пожар. Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают профильные службы.

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За прошедшие сутки враг вел обстрелы Харьковского, Богодуховского и Первомайского районов области.

В Чугуевском районе в среду вечером в результате обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры.

В Харьковском районе в течение вечера интенсивно обстреливалось с. Циркуны, произошло 7 пожаров. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В Богодуховском районе в результате обстрелов горели поля с пшеницей.

Николаевская область: в четверг утром по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. Предварительно известно, что в результате попадания трех ракет разрушено здание школы в Корабельном районе.

Ранен один человек. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков поражены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки. Подробная информация уточняется.

В среду вечером в результате вражеских обстрелов с. Лиманы Галицыновской общины разрушены и повреждены три жилых дома, электросеть. Пострадавших нет.

В среду вечером обстрелы с. Широкое Широковской общины. Попадание было по дорогам, повреждены три жилых дома. Пострадавших нет. Утром обстрелы на территории всей общины, попадания по домохозяйствам и за пределами населенных пунктов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Обстрелы территорий и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины по линии разграничения продолжаются. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Донецкая область: за сутки под обстрелами Соледар, Авдеевка, Бахмут, Северск, с.Веселе, с.Опытное,

с.Первомайское, с.Северное, пгт.Гостре, пгт.Былбасовка.

Повреждены 18 частных домов, 5 многоэтажек, помещение ГП "Артемсоль".

В пять утра — ракетный удар по Торецку: ракета попала в многоквартирный дом – разрушены два этажа, информация о пострадавших уточняется. На месте работает полиция и ГСЧС.

За сутки в Донецкой области — 5 человек погибли, 8 ранены.

Сумская область: за прошедшие сутки россияне били по Шосткинскому району. Вечером был обстрел из минометов территории Середино-Будской территориальной общины, 10 приходов. Без жертв и разрушений.

Ночью и утром – обстрелы Эсманьской общины, Юнаковскую общину обстреливали из Градов. Предварительно – без жертв и разрушений. Информация уточняется.

Днепропетровская область: российская армия обстреляла две общины Криворожского района – Зеленодольскую и Апостоловскую. Били из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Есть разрушение жилья и хозяйственных построек. Без пострадавших. Информация о последствиях уточняется.

Луганская область: только с воздуха россияне нанесли не менее четырех ударов, достигли целей две ракеты. Украинские населенные пункты четырежды были обстреляны из минометов. В настоящее время отражены шесть из семи атак врага. В четырех из них оккупанты для усиления огневого воздействия задействовал танки. Почти повсюду россияне были вынуждены отойти с потерями.

Херсонская область: общая ситуация в области напряженная. В результате точного попадания в Антоновский мост, оккупанты полностью запретили им пользоваться, и анонсируют об открытии паромного сообщения и возможности ездить через Каховскую ГЭС.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Винницкой, Полтавской и Житомирской.