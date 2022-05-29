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В Запорожской области начинают раздавать российские паспорта

Светлана КизиловаВоскресенье, 29 мая 2022, 08:52

Россия собирается направить в Запорожскую области выездные бригады сотрудников своего МВД для раздачи паспортов РФ.

Источник: ТАСС

Дословно: "Выездные бригады сотрудников МВД России могут организовать в Запорожской области для приема документов на получение паспорта РФ. Прорабатываются варианты организации процесса".

Детали: Об этом сообщил член так называемого "главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов.

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Темы: ЗапорожьеРосcияпаспорт
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