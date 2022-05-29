В Запорожской области начинают раздавать российские паспорта
Воскресенье, 29 мая 2022, 08:52
Россия собирается направить в Запорожскую области выездные бригады сотрудников своего МВД для раздачи паспортов РФ.
Источник: ТАСС
Дословно: "Выездные бригады сотрудников МВД России могут организовать в Запорожской области для приема документов на получение паспорта РФ. Прорабатываются варианты организации процесса".
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Детали: Об этом сообщил член так называемого "главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов.
Предыстория:
- 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.
- Оккупационные власти заявили, что все жители Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, также на оккупированной территории собираются вернуть герб времен Российской империи.
- В Украине считают указ Путина о российских паспортах "ничтожным".
- 25 мая российские захватчики сообщили местным жителям Мариуполя о том, что они могут получить гражданство России без получения промежуточного гражданства так называемой "ДНР".
- Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий, а не только те, кто живут на Донбассе.
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