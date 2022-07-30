Посольство РФ в Британии призывает к казни бойцов "Азова" и оправдывает их убийство

Посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерти не из-за расстрела, а из-за повешения, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти" - говорится в сообщении.

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Следует отметить, что соцсеть Twitter отметила сообщение, как нарушающее правила по языку ненависти, однако решила оставить открытым доступ к нему "в интересах общественности".

Как сообщалось, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.

Напомним, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

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Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.