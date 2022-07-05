Два министра правительства Британии ушли в отставку в знак протеста против действий Джонсона

Министры здравоохранения и финансов Великобритании – Саджид Джавид и Риши Сунак – во вторник одновременно заявили об отставке из-за несогласия с действиями действующего премьер-министра, лидера Консервативной партии Бориса Джонсона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы (Консервативная партия), возможно, не всегда были популярны, но компетентно действовали в национальных интересах. К сожалению, в нынешних условиях общественность считает, что мы ни то, ни другое", – написал в письме с просьбой об отставке Джавид.

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Обращаясь к Джонсону, бывший министр здравоохранения заявил, что "для него понятно, что ситуация не изменится при вашем руководстве, поэтому вы тоже потеряли мое доверие".

Подобные аргументы изложил в своем письме и Риши Сунак: "Общественность справедливо ожидает, что правительство будет действовать должным, компетентным и серьезным образом. Считаю, что за эти стандарты следует бороться, и именно поэтому я ухожу".

Министры не конкретизировали повод для отставки, но она происходит на фоне очередного внутриполитического скандала в Великобритании, к которому косвенно причастен премьер Джонсон.

На прошлой неделе в отставку с должности заместителя "парламентского батога" (член парламента, ответственный за партийную дисциплину) консерваторов ушел Крис Пинчер, обвиненный в притязании к двум коллегам-мужчинам.

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Позже стало известно, что расследование этих обвинений продолжалось по меньшей мере с 2019 года, но на Даунинг-стрит отрицали, что знают об этом. Тем не менее, Пинчер был вновь назначен на эту же должность в 2022 году.

Однако накануне бывший парламентский секретарь министерства иностранных дел Великобритании Лорд Макдональд заявил, что офис Джонсона говорит неправду, и на самом деле ему было известно об обвинениях в назначении.

Сам Джонсон признал это в интервью, опубликованном незадолго до уведомлений об отставке двух министров, передает Sky News.

Напомним, 6 июня депутаты британского парламента инициировали вотум недоверия премьеру Борису Джонсону, но на это не хватило голосов.

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