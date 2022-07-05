Два міністри уряду Британії пішли у відставку на знак протесту проти дій Джонсона

Міністри охорони здоров’я і фінансів Великої Британії – Саджид Джавід та Ріші Сунак – у вівторок одночасно заявили про відставку через незгоду з діями чинного прем’єр-міністра, лідера Консервативної партії Бориса Джонсона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми (Консервативна партія), можливо, не завжди були популярні, але компетентно діяли в національних інтересах. Над жаль, за нинішніх умов, громадськість вважає, що ми ані те, ані інше", – написав у листі з проханням про відставку Джавід.

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Звертаючись до Джонсона, колишній міністр охорони здоров’я заявив, що "для нього зрозуміло, що ситуація не зміниться за вашого керівництва, тому ви теж втратили мою довіру".

Схожі аргументи виклав у своєму листі й Ріші Сунак: "Громадськість справедливо очікує, що уряд діятиме належним, компетентним і серйозним чином. Вважаю, що за ці стандарти варто боротись, і саме тому я йду у відставку".

Міністри не конкретизували приводу для відставки, але вона відбувається на тлі чергового внутрішньополітичного скандалу у Великій Британії, до якого побічно причетний прем’єр Джонсон.

Минулого тижня у відставку з посади заступника "парламентського кнута" (член парламенту, відповідальний за партійну дисципліну) консерваторів пішов Кріс Пінчер, якого звинуватили в домаганні до двох колег-чоловіків.

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Пізніше стало відомо, що розслідування щодо цих звинувачень тривало щонайменше з 2019 року, але на Даунінг-стрит заперечували, що знають про це. Тим не менш, Пінчера було знову призначено на цю ж посаду у 2022 році.

А проте, напередодні колишній парламентський секретар міністерства закордонних справ Великої Британії Лорд Макдональд заявив, що офіс Джонсона каже неправду, і насправді йому було відомо про звинувачення до призначення.

Сам Джонсон визнав це в інтерв’ю, опублікованому незадовго до повідомлень про відставку двох міністрів, передає Sky News.

Нагадаємо, 6 червня депутати британського парламенту ініціювали вотум недовіри прем’єру Борису Джонсону, але на це забракло голосів.

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