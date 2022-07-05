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Два міністри уряду Британії пішли у відставку на знак протесту проти дій Джонсона

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 21:02

Міністри охорони здоров’я і фінансів Великої Британії – Саджид Джавід та Ріші Сунак – у вівторок одночасно заявили про відставку через незгоду з діями чинного прем’єр-міністра, лідера Консервативної партії Бориса Джонсона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми (Консервативна партія), можливо, не завжди були популярні, але компетентно діяли в національних інтересах. Над жаль, за нинішніх умов, громадськість вважає, що ми ані те, ані інше",  – написав у листі з проханням про відставку Джавід.

Звертаючись до Джонсона, колишній міністр охорони здоров’я заявив, що "для нього зрозуміло, що ситуація не зміниться за вашого керівництва, тому ви теж втратили мою довіру".

Схожі аргументи виклав у своєму листі й Ріші Сунак: "Громадськість справедливо очікує, що уряд діятиме належним, компетентним і серйозним чином. Вважаю, що за ці стандарти варто боротись, і саме тому я йду у відставку".

Міністри не конкретизували приводу для відставки, але вона відбувається на тлі чергового внутрішньополітичного скандалу у Великій Британії, до якого побічно причетний прем’єр Джонсон.

Минулого тижня у відставку з посади заступника "парламентського кнута" (член парламенту, відповідальний за партійну дисципліну) консерваторів пішов Кріс Пінчер, якого звинуватили в домаганні до двох колег-чоловіків.

Пізніше стало відомо, що розслідування щодо цих звинувачень тривало щонайменше з 2019 року, але на Даунінг-стрит заперечували, що знають про це. Тим не менш, Пінчера було знову призначено на цю ж посаду у 2022 році.

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А проте, напередодні колишній парламентський секретар міністерства закордонних справ Великої Британії Лорд Макдональд заявив, що офіс Джонсона каже неправду, і насправді йому було відомо про звинувачення до призначення.

Сам Джонсон визнав це в інтерв’ю, опублікованому незадовго до повідомлень про відставку двох міністрів, передає Sky News.

Нагадаємо, 6 червня депутати британського парламенту ініціювали вотум недовіри прем’єру Борису Джонсону, але на це забракло голосів.

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Теми: Велика БританіяБорис Джонсонвідставка
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Два міністри уряду Британії пішли у відставку на знак протесту проти дій Джонсона

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