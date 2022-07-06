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Британские консерваторы пока не будут менять правила, чтобы инициировать отставку Джонсона

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 20:13

Так называемый Комитет 1922 года Консервативной партии, имеющий полномочия инициировать отставку премьер-министра, в следующий понедельник изберет нового главу и уже тогда обсудит изменение правил об объявлении вотума недоверия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британские СМИ.

Члены комитета на заседании в среду решили не менять правила инициирования вотума недоверия Борису Джонсону, о чем ранее сообщали СМИ. Там решили переизбрать главу комитета, которым сейчас является сэр Грэм Брэди.

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Уже после избрания нового главы комитета его члены будут обсуждать возможные изменения в правила об инициировании вотумов недоверия. Ожидается, что будет уменьшен срок "иммунитета" для премьера, которого не удалось отправить в отставку, но как именно, неизвестно.

Один из членов комитета 1922 года объяснил Sky News, что такой порядок – смена правил после смены руководителя – необходим, "чтобы Даунинг-стрит не могла сказать, что у нас нет мандата от коллег для смены правил".

Причиной недовольства Консервативной партии стали неправдивые заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя "парламентского кнута" Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам. Канцелярия Джонсона утверждала, что он не знал этого инцидента и поэтому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.

Как следствие, группа членов правительства призвали его уходить в отставку, а количество отставок в кабинете достигло 35.

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В предыдущий раз Джонсон попытался выразить недоверие 6 июня, тогда он сохранил должность.

Напомним, Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживал Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов стерлингов финансовой поддержки.

Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля находился в Киеве и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.

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Темы: Борис ДжонсонувольнениеВеликобритания
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