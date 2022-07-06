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Британські консерватори поки не мінятимуть правила, щоб ініціювати відставку Джонсона

"Європейська правда"Середа, 6 липня 2022, 20:13

Так званий Комітет 1922 року Консервативної партії, який має повноваження ініціювати відставку прем’єр-міністра, наступного понеділка обере нового очільника і вже тоді обговорить зміну до правил про оголошення вотуму недовіри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на британські ЗМІ.

Члени комітету на засіданні в середу вирішили не змінювати правила щодо ініціювання вотуму недовіри Борису Джонсону, про що раніше повідомляли ЗМІ. Натомість там вирішили переобрати очільника комітету, яким наразі є сер Грем Бреді.

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Уже після обрання нового глави комітету його члени будуть обговорювати можливі зміни до правил про ініціювання вотумів недовіри. Очікується, що буде зменшений строк "імунітету" для прем’єра, якого не вдалося відправити у відставку, але як саме, не відомо.

Один із членів комітету 1922 року пояснив Sky News, що такий порядок – зміна правил після зміни очільника – необхідний, "щоб Даунінг-стрит не могла сказати, що в нас нема мандата від колег для зміни правил".

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стрит щодо колишнього заступника "парламентського кнута" Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. Канцелярія Джонсона стверджувала, що він не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Як наслідок, група членів уряду закликали його йти у відставку, а кількість відставок у кабінеті досягла 35. 

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Попередній раз Джонсону спробували висловити недовіру 6 червня, тоді він зберіг посаду.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.

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Теми: Борис ДжонсонзвільненняВелика Британія
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