Британські консерватори поки не мінятимуть правила, щоб ініціювати відставку Джонсона

Так званий Комітет 1922 року Консервативної партії, який має повноваження ініціювати відставку прем’єр-міністра, наступного понеділка обере нового очільника і вже тоді обговорить зміну до правил про оголошення вотуму недовіри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на британські ЗМІ.

Члени комітету на засіданні в середу вирішили не змінювати правила щодо ініціювання вотуму недовіри Борису Джонсону, про що раніше повідомляли ЗМІ. Натомість там вирішили переобрати очільника комітету, яким наразі є сер Грем Бреді.

Уже після обрання нового глави комітету його члени будуть обговорювати можливі зміни до правил про ініціювання вотумів недовіри. Очікується, що буде зменшений строк "імунітету" для прем’єра, якого не вдалося відправити у відставку, але як саме, не відомо.

Один із членів комітету 1922 року пояснив Sky News, що такий порядок – зміна правил після зміни очільника – необхідний, "щоб Даунінг-стрит не могла сказати, що в нас нема мандата від колег для зміни правил".

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стрит щодо колишнього заступника "парламентського кнута" Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. Канцелярія Джонсона стверджувала, що він не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Як наслідок, група членів уряду закликали його йти у відставку, а кількість відставок у кабінеті досягла 35.

Попередній раз Джонсону спробували висловити недовіру 6 червня, тоді він зберіг посаду.

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Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.

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