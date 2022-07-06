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Министрам не удалось уговорить Джонсона уйти в отставку

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 22:37

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с членами своего правительства в среду на Даунинг-стрит заверил, что не намерен уходить в отставку и планирует назначить новых людей на все уволенные должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британские СМИ.

Источник, приближенный к Джонсону, заверил Sky News, что он "продолжит борьбу" и "совершенно противится" призывам к добровольному сложению полномочий.

В свою очередь телеканал ITV со ссылкой на источники сообщает: Джонсон заявил министрам, что его отставка приведет к нестабильности в политике и призывам к парламентским выборам, а нужно сосредоточиться на "лете экономического роста".

"Премьер-министр осознает, что имеет мандат от 14 миллионов человек, и единственный вариант, когда он уйдет - это если партия заберет этот мандат у него", - добавил Sky News источник, приближенный к лидеру консерваторов.

Отмечается, что нынешний глава процедурного Комитета 1922 г. сэр Грэм Брэди предупредил Джонсона, что после переизбрания главы комитета там могут изменить правила и инициировать очередной вотум недоверия.

Ожидается, что после отказа Джонсона уйти в отставку о сложении полномочий заявят еще несколько членов его правительства – сейчас СМИ насчитали примерно 40 отставок, из них только две касаются глав министерств.

Причиной недовольства Консервативной партии стали неправдивые заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя "парламентского кнута" Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам. Канцелярия Джонсона утверждала, что он не знал этого инцидента и поэтому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.

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В предыдущий раз Джонсон попытался выразить недоверие 6 июня, тогда он сохранил должность.

Напомним, Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживал Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов стерлингов финансовой поддержки.

Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля находился в Киеве и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.

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Темы: Борис ДжонсонувольнениеВеликобритания
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