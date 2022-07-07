Джонсон после заявления об отставке планирует разговор с Зеленским - СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в четверг после заявления о своей отставке провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил политический редактор The Daily Telegraph Бен Райли-Смит, пишет "Европейская правда".
По словам Райли-Смита, разговор будет восприниматься как заявление о решимости продолжать свою работу – служить стране, заниматься вопросами общественных интересов – до осени.
По данным СМИ, Борис Джонсон уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании в четверг.
Ожидается, что Джонсон продолжит руководить правительством, а новый британский премьер будет избран осенью.
Избирательная гонка за пост лидера Консервативной партии состоится этим летом, и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре.
Ранее сообщалось, что на Даунинг-стрите начали готовить заявление на случай возможной отставки Джонсона. По состоянию на утро четверга количество покинувших его кабмин чиновников превысило 50 человек.
Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам.