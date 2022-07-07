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Джонсон після заяви про відставку планує розмову з Зеленським - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 13:06

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон має намір у четвер після заяви про свою відставку провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив політичний редактор The Daily Telegraph Бен Райлі-Сміт, пише "Європейська правда".

За словами Райлі-Сміта, розмова буде сприйматися як заява про рішучість продовжувати свою роботу - служити країні, займатися питаннями суспільних інтересів - до осені.

За даними ЗМІ, Борис Джонсон піде у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії у четвер.

Очікується, що Джонсон продовжить керувати урядом, а новий британський прем'єр буде обраний восени.

Виборчі перегони за посаду лідера Консервативної партії відбудуться цього літа, і новий глава уряду буде визначений до партійної конференції в жовтні.

Раніше повідомлялося, що на Даунінг-стріт почали готувати заяву на випадок можливої відставки Джонсона. Станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили його кабмін, перевищила 50 осіб.

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Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. 

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну. Читайте більше: Непозбувний Борис: як Україна допомогла прем'єру Британії зберегти посаду.

Теми: Борис ДжонсонЗеленський
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