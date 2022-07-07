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Кремль об отставке Джонсона: мы его не любим, он нас тоже

"Европейская правда"Четверг, 7 июля 2022, 14:25

Комментируя сообщение о возможной отставке премьер-министра Британии, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Борис Джонсон не любит руководство России, а оно, в свою очередь, взаимно недолюбливает британского премьера.

Слова Пескова в ходе пресс-конференции в четверг приводит российское издание "Коммерсант", пишет "Европейская правда".

"Ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Но, конечно, обращаем внимание. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", - сказал Песков.

Вопрос о том, как может измениться курс европейских стран по отношению к Украине на фоне отставки премьера Британии, Песков оставил без ответа.

Сегодня ряд СМИ сообщил, что Борис Джонсон может уже сегодня подать в отставку и выступить с соответствующим обращением к нации.

Ожидается, что Джонсон продолжит руководить правительством, а новый британский премьер будет избран осенью.

Избирательная гонка за пост лидера Консервативной партии состоится этим летом, и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре.

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Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину. Читайте больше: Неизбывный Борис: как Украина помогла премьеру Британии сохранить должность.

Темы: РосcияБорис Джонсон
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