Кремль про відставку Джонсона: ми його не любимо, він нас теж

Коментуючи повідомлення про можливу відставку прем'єр-міністра Британії, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Борис Джонсон не любить керівництво Росії, а воно, у свою чергу, взаємно недолюблює британського прем'єра.

Слова Пєскова у ході пресконференції в четвер наводить російське видання "Коммерсант", пише "Європейська правда".

"Ситуація у Великій Британії, урядова криза не може бути пріоритетом нашої роботи. Але, звісно, ​​звертаємо увагу. Щодо самого пана Джонсона, то він дуже нас не любить. Ми його теж", - сказав Пєсков.

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Питання про те, як може змінитися курс європейських країн щодо України на тлі відставки прем'єра Британії, Пєсков залишив без відповіді.

Сьогодні низка ЗМІ повідомили, що Борис Джонсон може вже сьогодні подати у відставку та виступити з відповідним зверненням до нації.

Очікується, що Джонсон продовжить керувати урядом, а новий британський прем'єр буде обраний восени.

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Виборчі перегони за посаду лідера Консервативної партії відбудуться цього літа, і новий глава уряду буде визначений до партійної конференції в жовтні.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну. Читайте більше: Непозбувний Борис: як Україна допомогла прем'єру Британії зберегти посаду.