Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон подал в отставку, но пока останется премьером

Четверг, 7 июля 2022, 14:34

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до осени.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Джонсон сказал, что "теперь очевидно, что парламентская партия хочет нового лидера и нового премьер-министра". Он отметил, что останется в должности премьер-министра до того, как будет назначен новый лидер.

"Причина, почему я так упорно боролся в последние несколько дней, чтобы продолжать выполнять этот мандат лично, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, а потому, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мой долг долг перед вами", - заявил Джонсон.

Джонсон выступил с обращением к нации после волны отставок в своем правительстве, когда количество ушедших должностных лиц превысило 50 человек по состоянию на утро четверга.

Перед выступлением в четверг Борис Джонсон назначил новых должностных лиц на место ушедших в отставку коллег.

Ожидается, что выборы лидера Консервативной партии состоятся этим летом, и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре.

ВИДЕО ДНЯ

До этого времени Борис Джонсон продолжит руководить правительством.

Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

После нескольких дней борьбы за должность Джонсона покинули все, кроме нескольких союзников, после того как последний из серии скандалов поколебал их поддержку.

Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам.

Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину. Читайте больше: Неизбывный Борис: как Украина помогла премьеру Британии сохранить должность.

Темы: Борис Джонсон
Главное сегодня

Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином

Канада готовит исключение из санкций для "Газпрома" вопреки предложениям Киева – источники

фото, видеоПутин на 134-й день войны решил "запугать" Украину: "Мы всерьез еще ничего не начинали"

фотоСпецоперация "Змеиный": ССО рассказали эксклюзивные подробности высадки на остров

ВСУ жестко подавили попытку наступления врага на Славянском направлении – сводка Генштаба

В Беларуси уже прямо угрожают напасть на Польшу в случае "провокаций Запада"

Все новости...
Борис Джонсон
Джонсон пообещал Украине поддержку Британии даже после его отставки
Кремль об отставке Джонсона: мы его не любим, он нас тоже
Министр обороны Великобритании – главный фаворит на место Джонсона
Последние новости
03:29
Reuters: Украина обратится к европейским союзникам, если Канада разблокирует турбину для "Газпрома"
02:40
СМИ: Нового премьера Британии выберут в сентябре
02:00
Херсонщина: ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку, россияне сбежали
01:00
видеоЗеленский: Рожденный ползать не заберет даже Змеиный у тех, кому выпало летать
00:26
В ОП отреагировали на заявление Путина о "войне Запада до последнего украинца"
23:46
В Литве неожиданно состоялись воздушные учения, напугавшие местных жителей
23:38
Путин хочет приравнять боевиков ОРДЛО в статусе к военным РФ
23:18
Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином
22:58
Россияне обвиняют в "хлопках" на оккупированной Луганщине местное население – Гайдай
22:55
Неделя визового режима с РФ: ни один россиян подал документы - МИД
Все новости...