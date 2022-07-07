Джонсон подал в отставку, но пока останется премьером

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до осени.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Джонсон сказал, что "теперь очевидно, что парламентская партия хочет нового лидера и нового премьер-министра". Он отметил, что останется в должности премьер-министра до того, как будет назначен новый лидер.

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"Причина, почему я так упорно боролся в последние несколько дней, чтобы продолжать выполнять этот мандат лично, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, а потому, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мой долг долг перед вами", - заявил Джонсон.

Джонсон выступил с обращением к нации после волны отставок в своем правительстве, когда количество ушедших должностных лиц превысило 50 человек по состоянию на утро четверга.

Перед выступлением в четверг Борис Джонсон назначил новых должностных лиц на место ушедших в отставку коллег.

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Ожидается, что выборы лидера Консервативной партии состоятся этим летом, и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре.

До этого времени Борис Джонсон продолжит руководить правительством.

Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

После нескольких дней борьбы за должность Джонсона покинули все, кроме нескольких союзников, после того как последний из серии скандалов поколебал их поддержку.

Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам.

Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину. Читайте больше: Неизбывный Борис: как Украина помогла премьеру Британии сохранить должность.