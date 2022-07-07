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Более 70% российских неуправляемых снарядов не попадают в свои цели – Генштаб

Мазуренко Алена Четверг, 7 июля 2022, 16:48
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОК "ЮГ"

Более 70% выпущенных Россией по Украине неуправляемых снарядов и управляемых авиационных ракет не достигают поставленной цели.

Источник: брифинг заместителя начальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова 7 июля, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Наши действия свидетельствуют о достаточно высокой эффективности функционирования существующей системы противовоздушной обороны и мастерстве боевых обслуг зенитных ракетных комплексов. Подавляющее большинство наносящих противник авиационных ударов не достигают поставленной цели.

Более 70% выпущенных неуправляемых снарядов и управляемых авиационных ракет попадают в поле, море или за пределы расположения наших войск, что свидетельствует о надежной системе ПВО, а также нежелание российских пилотов заходить в зону поражения наших средств ПВО и рисковать своей жизнью ради исполнения преступных приказов своего руководства".

Детали: По его словам, с начала боевых действий ВС РФ совершили 6 443 самолетов вылета оперативно-тактической авиации, нанесли 626 ударов крылатыми ракетами типа "Искандер" и "Калибр".

Только в течение 5 июля оккупанты применили 27 ракет по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам, а также 14 авиационных ударов по объектам военной инфраструктуры, районам, позициям размещения украинских войск.

Темы: ГенштабавиаобстрелРосcия
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