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На Херсонском направлении ВСУ уничтожили два командных пункта оккупантов - ОК "Юг"

Катерина ТищенкоПятница, 8 июля 2022, 20:03
Наталья Гуменюк, фото Укринформ

На Херсонском направлении ВСУ уничтожили два командных пункта российских войск.

Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Наши успехи тоже есть. На Херсонском направлении попаданием наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены два командных пункта вражеской армии".

Детали: Гуменюк добавила, что результаты этого попадания доразведываются.

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Темы: Херсонская областьВооруженные силывойна
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