На Херсонском направлении ВСУ уничтожили два командных пункта оккупантов - ОК "Юг"
Пятница, 8 июля 2022, 20:03
На Херсонском направлении ВСУ уничтожили два командных пункта российских войск.
Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона
Прямая речь: "Наши успехи тоже есть. На Херсонском направлении попаданием наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены два командных пункта вражеской армии".
Детали: Гуменюк добавила, что результаты этого попадания доразведываются.
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