Боррель: Россия своей войной лишила еды более 300 миллионов человек в мире

По словам высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, из-за обостренного войной России в Украине глобального продовольственного кризиса 323 миллиона человек оказались на грани голода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на выступление Борреля на министерской встрече "Группы двадцати" в Индонезии.

"Захватническая война России против Украины резко обостряет продовольственный кризис. Только за два года количество людей в мире, испытывающих серьезную нехватку пищи, удвоилось со 135 миллионов до пандемии COVID-19 до 276 миллионов в начале 2022 года и 323 миллионов сегодня", – сказал он.

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Топдипломат ЕС добавил, что всего в мире 1,2 миллиарда человек, или каждый шестой житель Земли, находится в уязвимом положении из-за "сочетания роста цен на продукты питания, роста цен на энергоносители и ухудшения финансовых условий".

"Ситуация может ухудшиться. Россия блокирует 20 миллионов тонн зерна в украинских хранилищах. Это сознательная попытка использовать продовольствие как оружие войны не только против Украины, но и самых уязвимых стран мира", – добавил Боррель.

Россия блокирует акваторию Черного моря, поэтому Украина не может экспортировать свою продовольствие морским путем. Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла.

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Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен на министерской встрече G20 призвал Москву прекратить блокаду экспорта украинского зерна.