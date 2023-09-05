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Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, в НАТО раньше – Стефанишина

Татьяна ЛозовенкоВторник, 5 сентября 2023, 16:31
Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, в НАТО раньше – Стефанишина
фото 1od.in.ua

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, в НАТО - раньше.

Источник: Стефанишина в интервью Голосу Америки, "Европейская правда"

Детали: Комментируя слова президента Европейского совета Шарля Мишеля о необходимости приготовить ЕС к расширению до 2030 года, вице-премьер отметила, что это не означает необходимость для Украины ждать семь лет на возможность вступления.

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Стефанишина уверена, что Украина сможет провести эффективные переговоры, выполнить все обязательства, связанные с имплементацией европейских стандартов, а также создать условия для восстановления украинской экономики, которые позволят Украине стать конкурентоспособным членом Европейского Союза.

Прямая речь: "Мы будем готовы к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки принятия этого решения".

Больше деталей: По словам вице-премьера, вступление в НАТО для Украины может выглядеть ближе.

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Прямая речь: "Я думаю, что в НАТО мы сможем вступить быстрее, потому что мы ожидаем победы, завершения войны, и одна из самых сильных, самых мощных и самых известных армий мира точно будет самым большим гарантом безопасности Европы и всего европейского пространства".

Что предшествовало:

  • Ранее Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.
  • В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.
  • В то же время вопрос членства Украины в Альянсе стал одной из тем Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года. Тогда лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

Темы: ЕСНАТО
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