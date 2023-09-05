Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, в НАТО раньше – Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, в НАТО - раньше.

Источник: Стефанишина в интервью Голосу Америки, "Европейская правда"

Детали: Комментируя слова президента Европейского совета Шарля Мишеля о необходимости приготовить ЕС к расширению до 2030 года, вице-премьер отметила, что это не означает необходимость для Украины ждать семь лет на возможность вступления.

Реклама:

Стефанишина уверена, что Украина сможет провести эффективные переговоры, выполнить все обязательства, связанные с имплементацией европейских стандартов, а также создать условия для восстановления украинской экономики, которые позволят Украине стать конкурентоспособным членом Европейского Союза.

Прямая речь: "Мы будем готовы к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки принятия этого решения".

Больше деталей: По словам вице-премьера, вступление в НАТО для Украины может выглядеть ближе.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Я думаю, что в НАТО мы сможем вступить быстрее, потому что мы ожидаем победы, завершения войны, и одна из самых сильных, самых мощных и самых известных армий мира точно будет самым большим гарантом безопасности Европы и всего европейского пространства".

Что предшествовало: