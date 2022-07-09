Боррель: Росія своєю війною позбавила їжі понад 300 мільйонів людей у світі

За словами високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, через загострену війною Росії в Україні глобальну продовольчу кризу 323 мільйони людей опинилися на межі голоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на виступ Борреля на міністерській зустрічі "Групи двадцяти" в Індонезії.

"Загарбницька війна Росії проти України різко загострює продовольчу кризу. Лише за два роки кількість людей у світі, які відчувають серйозну нестачу їжі, подвоїлася з 135 мільйонів до пандемії COVID-19 до 276 мільйонів на початку 2022 року та 323 мільйонів сьогодні", – сказав він.

Топдипломат ЄС додав, що загалом у світі 1,2 мільярда людей, або кожен шостий житель Землі, перебуває у вразливому становищі через "поєднання зростання цін на продукти харчування, зростання цін на енергоносії та погіршення фінансових умов".

"Ситуація може погіршитися. Росія блокує 20 мільйонів тонн зерна в українських сховищах. Це свідома спроба використати продовольство як зброю війни не лише проти України, а й проти найбільш уразливих країн світу", – додав Боррель.

Росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом. Вона також звинувачує Захід у тому, що через санкції проти неї ціна продовольства зросла.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерській зустрічі G20 закликав Москву припинити блокаду експорту українського зерна.