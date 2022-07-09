Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель: Росія своєю війною позбавила їжі понад 300 мільйонів людей у світі

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 12:42
Фото congerdesign з сайту pixabay.com

За словами високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, через загострену війною Росії в Україні глобальну продовольчу кризу 323 мільйони людей опинилися на межі голоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на виступ Борреля на міністерській зустрічі "Групи двадцяти" в Індонезії.

"Загарбницька війна Росії проти України різко загострює продовольчу кризу. Лише за два роки кількість людей у світі, які відчувають серйозну нестачу їжі, подвоїлася з 135 мільйонів до пандемії COVID-19 до 276 мільйонів на початку 2022 року та 323 мільйонів сьогодні", – сказав він.

Топдипломат ЄС додав, що загалом у світі 1,2 мільярда людей, або кожен шостий житель Землі, перебуває у вразливому становищі через "поєднання зростання цін на продукти харчування, зростання цін на енергоносії та погіршення фінансових умов".

"Ситуація може погіршитися. Росія блокує 20 мільйонів тонн зерна в українських сховищах. Це свідома спроба використати продовольство як зброю війни не лише проти України, а й проти найбільш уразливих країн світу", – додав Боррель.

Росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом. Вона також звинувачує Захід у тому, що через санкції проти неї ціна продовольства зросла.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерській зустрічі G20 закликав Москву припинити блокаду експорту українського зерна.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСРосіязерновійна
Головне сьогодні

Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини

"Зеленський має вирішити цю проблему": Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмака

Зеленський звільнив очільника Херсонщини та призначив заміну

Жителів Херсонщини закликають готувати укриття, аби "пережити наступ ЗСУ"

Зеленський звільнив Мельника з посади посла України в Німеччині

Рада перевірить нардепів, які виїхали з України після початку війни

Усі новини...
ЄС
Головуюча в ЄС Чехія підтримує швидкий вступ Хорватії до Шенгену
Єврокомісія блокує видачу €1,5 млрд позики для України — Bloomberg
У ЄС бачать ознаки нової хвилі коронавірусу
Останні новини
00:46
ЦПД: Росія проводить "тиху мобілізацію" через центри зайнятості
23:54
фотоДо Севастополя доставили підбитий біля Зміїного російський катер – ОВА
23:09
Сумщина: росіяни обстрілювали 4 громади, поранено 5 мешканців
22:58
В Україні буде неефективним "Залізний купол", слід розвивати свою систему ППО – Резніков
22:54
оновленоНа Донеччині росіяни вбили ще 3 і поранили 23 людей
22:33
Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини
22:29
Новий міністр фінансів Британії претендуватиме на посаду лідера консерваторів
22:20
"Зеленський має вирішити цю проблему": Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмака
22:13
оновлено від 19:50Вілкул повідомив про три "прильоти" ракет біля Кривого Рогу
21:45
Після звільнення Зміїного відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море"
Усі новини...