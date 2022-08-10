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Россия лишилась на аэродроме в Крыму 9 самолетов – есть спутниковые снимки

Елена РощинаСреда, 10 августа 2022, 22:47
Россия лишилась на аэродроме в Крыму 9 самолетов – есть спутниковые снимки
Аэродром "Саки" в Крыму после взрывов, фото "Схемы"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 августа Россия потеряла на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 военных самолетов.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 10 августа, а также спутниковые снимки, которые публикуют "Схемы"

Прямая речь Зеленского: "Только за одни минувшие сутки оккупанты потеряли десять боевых самолетов: девять в Крыму и еще один – на Запорожском направлении. Есть у оккупантов и новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов…".

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Детали: В то же время, "Схемы" опубликовали фото сервиса Planet Labs с аэродрома возле Новофедоровки в оккупированном Крыму.

 

На снимке видны места поражения, на которых до взрывов дислоцировались 9 самолетов. Среди них – истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М.

 

Этому предшествовало: Утром Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 9 самолетов. Об уничтожении около 10 самолетов в результате взрывов на аэродроме "Саки" в Крыму сообщили и в Воздушных силах ВСУ.

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Темы: КрымвойнаЗеленский
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