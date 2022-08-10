Россия лишилась на аэродроме в Крыму 9 самолетов – есть спутниковые снимки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 августа Россия потеряла на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 военных самолетов.
Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 10 августа, а также спутниковые снимки, которые публикуют "Схемы"
Прямая речь Зеленского: "Только за одни минувшие сутки оккупанты потеряли десять боевых самолетов: девять в Крыму и еще один – на Запорожском направлении. Есть у оккупантов и новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов…".
Детали: В то же время, "Схемы" опубликовали фото сервиса Planet Labs с аэродрома возле Новофедоровки в оккупированном Крыму.
На снимке видны места поражения, на которых до взрывов дислоцировались 9 самолетов. Среди них – истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М.
Этому предшествовало: Утром Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 9 самолетов. Об уничтожении около 10 самолетов в результате взрывов на аэродроме "Саки" в Крыму сообщили и в Воздушных силах ВСУ.
Предыстория:
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке. Жители Крыма публиковали в соцсетях видео, на которых было видно как минимум два эпицентра огня, и рассказывали, что слышали от 7 до 12 взрывов.
- Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке
- "The New York Times" со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Россией Крыму.