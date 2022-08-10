Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия лишилась на аэродроме в Крыму 9 самолетов – есть спутниковые снимки

Елена РощинаСреда, 10 августа 2022, 22:47
Аэродром "Саки" в Крыму после взрывов, фото "Схемы"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 августа Россия потеряла на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 военных самолетов.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 10 августа, а также спутниковые снимки, которые публикуют "Схемы"

Прямая речь Зеленского: "Только за одни минувшие сутки оккупанты потеряли десять боевых самолетов: девять в Крыму и еще один – на Запорожском направлении. Есть у оккупантов и новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов…".

Детали: В то же время, "Схемы" опубликовали фото сервиса Planet Labs с аэродрома возле Новофедоровки в оккупированном Крыму.

 

На снимке видны места поражения, на которых до взрывов дислоцировались 9 самолетов. Среди них – истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М.

 

Этому предшествовало: Утром Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 9 самолетов. Об уничтожении около 10 самолетов в результате взрывов на аэродроме "Саки" в Крыму сообщили и в Воздушных силах ВСУ.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: КрымвойнаЗеленский
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

На военном аэродроме, который Беларусь отдала РФ, слышны взрывы – СМИ

ВСУ уничтожили пункт управления вражеской армии – командование "Юг"

видеоЗеленский: Оккупанты чувствуют, что пора бежать из Херсона

фотоРоссия лишилась на аэродроме в Крыму 9 самолетов – есть спутниковые снимки

Украина договорилась со Швейцарией о представительстве интересов в РФ. Москва против

В ЕС изменили правила относительно украинских водительских удостоверений для беженцев

Все новости...
Россияне обстреляли Старый Салтов – двое погибших
Россияне обстреляли из РСЗО город Бахмут: 6 погибших и 3 раненых
США считают, что россияне уже учатся управлять иранскими дронами – СМИ
В оккупированном Мелитополе произошли взрывы – СМИ
Последние новости
09:42
На Чонгаре были взрывы, Херсонщина пылает, враг снова обстрелял Харьков - данные ОВА
09:41
Минобороны Беларуси объяснило причину взрывов на военном аэродроме
09:24
Металлургический гигант Абрамович планирует продать активы в Северной Америке
09:16
Российские самолеты-разведчики дважды вошли в зону ПВО Аляски
09:07
Разведка Британии рассказала о проблемах РФ с экспортом оружия из-за войны
08:50
ВСУ уничтожили уже 43 тысячи российских оккупантов - Генштаб
08:45
В Литве предложили лишать гражданства за поддержку агрессора
08:42
В Луганской области ВСУ отразили штурм врага по восьми направлениям, бои продолжаются - Гайдай
08:28
Глава МИД Латвии: поездки в Европу – не наследственное и божественное право россиян
08:20
По Никопольскому району – 120 прилетов "Градов": 3 погибших
Все новости...