Россия угрожает остановить ЗАЭС

Российское военное командование угрожает остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", цитирующее начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

Прямая речь: "Обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС".

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Детали: Россия оккупировала ЗАЭС еще на первых этапах войны и удерживает на ее территории военную технику и боеприпасы. Также неоднократно фиксировали обстрелы, совершенные именно с территории ЗАЭС.

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