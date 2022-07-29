Зеленский о Еленовке: Сознательное военное преступление, ООН и МККК должны реагировать
Президент Владимир Зеленский призывает ООН и Международный Комитет Красного Креста защитить жизнь сотен украинских военнопленных и призывает мир признать Россию государством-спонсором терроризма.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Заслушал сегодня доклады об ударе оккупантов в Еленовке Донецкой области. Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших.
Когда защитники "Азовстали" выходили с завода, ООН и Международный Комитет Красного Креста выступили гарантами жизни, здоровья наших воинов.
ВСУ, Служба безопасности, главное управление разведки и уполномоченный ВР по правам человека выступили с совместным заявлением к ООН, Красному Кресту как гарантам тех договоренностей по защитникам "Азовстали". Поддерживаю это заявление. Сейчас гаранты должны реагировать, защитить жизнь сотен украинских военнопленных".
Детали: Президент также заявил, что "должно быть четкое юридическое признание России государством-спонсором терроризма".
"Особенно сейчас я обращаюсь к США – решение нужно сейчас. Россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире", – подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что украинская дипломатия вынесла информацию о российском ударе по Еленовке на самый высокий международный уровень.
"Совбез ООН проинформирован. Все участники международных отношений будут знать, что произошло на самом деле. России никого не удастся обмануть", – сказал президент.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- Украинские защитники опубликовали совместное заявление и требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию, где россияне содержат защитников. Представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться к обстрелянной колонии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.