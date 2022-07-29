Зеленский о Еленовке: Сознательное военное преступление, ООН и МККК должны реагировать

Президент Владимир Зеленский призывает ООН и Международный Комитет Красного Креста защитить жизнь сотен украинских военнопленных и призывает мир признать Россию государством-спонсором терроризма.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Заслушал сегодня доклады об ударе оккупантов в Еленовке Донецкой области. Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших.

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Когда защитники "Азовстали" выходили с завода, ООН и Международный Комитет Красного Креста выступили гарантами жизни, здоровья наших воинов.

ВСУ, Служба безопасности, главное управление разведки и уполномоченный ВР по правам человека выступили с совместным заявлением к ООН, Красному Кресту как гарантам тех договоренностей по защитникам "Азовстали". Поддерживаю это заявление. Сейчас гаранты должны реагировать, защитить жизнь сотен украинских военнопленных".

Детали: Президент также заявил, что "должно быть четкое юридическое признание России государством-спонсором терроризма".

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"Особенно сейчас я обращаюсь к США – решение нужно сейчас. Россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что украинская дипломатия вынесла информацию о российском ударе по Еленовке на самый высокий международный уровень.

"Совбез ООН проинформирован. Все участники международных отношений будут знать, что произошло на самом деле. России никого не удастся обмануть", – сказал президент.

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