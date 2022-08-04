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Еленовка: ООН хочет запустить миссию для выяснения обстоятельств убийства защитников

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 12:53
Еленовка: ООН хочет запустить миссию для выяснения обстоятельств убийства защитников
Антониу Гутерриш, фото: скриншот

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международная организация хочет запустить миссию для установления фактов гибели защитников в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: По словам Гутерриша, с просьбой о проведении расследования в ООН обращались как Украина, так и Россия.

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В настоящее время готовится техническое задание миссии, которое согласуют обе стороны.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил МККК организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.
  • Минобороны РФ заявило, что пригласило экспертов ООН и МККК в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.
  • Семьи украинских военных недовольны деятельностью международных организаций, потому что за несколько месяцев плена не получили никакой информации о своих родных.

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Темы: ООНвойнаУкраинаРосcия
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