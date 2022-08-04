Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Еленовка: ООН хочет запустить миссию для выяснения обстоятельств убийства защитников

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 12:53
Антониу Гутерриш, фото: скриншот

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международная организация хочет запустить миссию для установления фактов гибели защитников в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: По словам Гутерриша, с просьбой о проведении расследования в ООН обращались как Украина, так и Россия.

В настоящее время готовится техническое задание миссии, которое согласуют обе стороны.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил МККК организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.
  • Минобороны РФ заявило, что пригласило экспертов ООН и МККК в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.
  • Семьи украинских военных недовольны деятельностью международных организаций, потому что за несколько месяцев плена не получили никакой информации о своих родных.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ООНвойнаУкраинаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россияне обстреляли Харьков, есть пострадавшие

ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

"Газпром" сжигает газ вместо поставок в страны ЕС – СМИ

Резников об Amnesty: Сомнение в праве украинцев на сопротивление геноциду – это извращение

обновлено от 14:51На Луганщине обстреляли авто с топ-коллаборантами

Все новости...
ООН
Генсек ООН призвал нефтегазовые компании не обогащаться на войне
Генсек ООН считает, что мир находится в одном шаге от "ядерного уничтожения"
ООН "с разрешения сторон" готова расследовать убийство пленных в Еленовке
Последние новости
23:58
Россияне устроили "войну" бара в Тбилиси, заставляющий посетителей из РФ откреститься от войны в Украине
23:49
Россияне не опубликовали интервью хоккеиста Гашека, сказавшего о признаках фашизма в РФ
23:37
В Берлине против проведения выставки уничтоженной российской техники перед посольством РФ
23:23
Посольство Азербайджана в Британии ненадолго захватили радикалы
23:08
Какие эмоции испытывают беженцы за границей – объясняют психологи
23:03
Россияне обстреляли Харьков, есть пострадавшие
22:45
Экономические новости 4 августа: Газпром сжигает газ вместо поставок в ЕС, старт приватизации в сентябре
22:36
Ставленик РФ в Херсонской области Сальдо внезапно слег в больницу, а "полномочия" передал
22:34
Зеленский осудил избирательность Amnesty: нельзя переложить ответственность на жертву
22:08
В Украину вернули маму и троих детей из Харьковщины, которых россияне вывезли в РФ
Все новости...