Еленовка: ООН хочет запустить миссию для выяснения обстоятельств убийства защитников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международная организация хочет запустить миссию для установления фактов гибели защитников в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: По словам Гутерриша, с просьбой о проведении расследования в ООН обращались как Украина, так и Россия.

В настоящее время готовится техническое задание миссии, которое согласуют обе стороны.

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