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Генсек ООН прибыл во Львов

"Европейская правда"Среда, 17 августа 2022, 17:30
Генсек ООН прибыл во Львов
Антониу Гутерреш, фото Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где встретится с президентами Украины и Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель ООН.

"Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где он завтра встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в заявлении.

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Как сообщалось ранее, во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического решения для завершения войны с Россией.

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В ООН заявили, что могут помочь визиту инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожье из Киева, но Россия настаивает, что любая миссия, которая будет проходить через столицу Украины, слишком опасна.

В субботу Гутерреш посетит Совместный координационный центр в Стамбуле по экспорту украинского зерна и удобрений через Черное море. В его состав входят представители России, Украины, Турции и ООН.

Президент Эрдоган считает, что "зерновое соглашение" создает предпосылки для более широких переговоров Украины и России.

Темы: ООНУкраинаЛьвов
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