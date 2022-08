Генсек ООН прибыл во Львов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где встретится с президентами Украины и Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель ООН.

"Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где он завтра встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в заявлении.

.@antonioguterres arrived Lviv where, tomorrow, he will meet @ZelenskyyUa & @RTErdogan. pic.twitter.com/PC1tBbXOF6