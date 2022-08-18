Гендиректор МАГАТЭ возглавит миссию на Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Источник: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "В нашем разговоре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил мне, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию".

Детали: Кулеба отметил, что миссия для устранения угроз ядерной безопасности, которые спровоцировала Россия, является неотложной.

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