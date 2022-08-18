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Гендиректор МАГАТЭ возглавит миссию на Запорожскую АЭС

"Украинская правда"Четверг, 18 августа 2022, 10:48
Гендиректор МАГАТЭ возглавит миссию на Запорожскую АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, фото IAEA (Международное агентство по атомной энергетике)

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Источник: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "В нашем разговоре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил мне, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию".

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Детали: Кулеба отметил, что миссия для устранения угроз ядерной безопасности, которые спровоцировала Россия, является неотложной.

Предыстория:

  • 17 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить надлежащий контроль и миссия МАГАТЭ может быть направлена ​​на захваченную ЗАЭС легальным способом и очень быстро.
  • 5 августа российские оккупанты дважды в день обстреляли территорию Запорожской АЭС. 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар и попали по площадке ЗАЭС. 11 августа российские войска четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС.
  • США на заседании Совета Безопасности ООН 11 августа указали, что для безопасности ЗАЭС следует оттуда вывести российские войска. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

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Темы: АЭСэнергетикаКулеба ДмитрийЗапорожская область
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