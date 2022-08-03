Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден оставляет за собой право ударить по террористическим группировкам – Белый дом

Ольга ГлущенкоСреда, 3 августа 2022, 02:50
Байден оставляет за собой право ударить по террористическим группировкам – Белый дом
Джо Байден, фото: Getty Images

При необходимости президент Штатов Джо Байден может провести подобную ликвидации предводителя Аль-Каиды операцию против любой террористической группировки.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Этот удар продемонстрировал, насколько серьезны у нас возможности, сколь серьезно мы готовы защищать наши интересы".

Реклама:

"Если мы снова заметим угрозу Америке с их стороны (Аль-Каиды – ред.) или любой террористической группировки, президент оставляет за собой право принять подобные меры снова".

Детали: Кирби отметил, что США будут продолжать наращивать свои возможности в этом плане.

Он также отметил, что в Афганистане и в целом в этом регионе остаются представители ядра Аль-Каиды и других террористических группировок. И добавил, что терроризм представляет угрозу не только американцам, но и другим странам.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАБайдентерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: