Байден оставляет за собой право ударить по террористическим группировкам – Белый дом

При необходимости президент Штатов Джо Байден может провести подобную ликвидации предводителя Аль-Каиды операцию против любой террористической группировки.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Этот удар продемонстрировал, насколько серьезны у нас возможности, сколь серьезно мы готовы защищать наши интересы".

"Если мы снова заметим угрозу Америке с их стороны (Аль-Каиды – ред.) или любой террористической группировки, президент оставляет за собой право принять подобные меры снова".

Детали: Кирби отметил, что США будут продолжать наращивать свои возможности в этом плане.

Он также отметил, что в Афганистане и в целом в этом регионе остаются представители ядра Аль-Каиды и других террористических группировок. И добавил, что терроризм представляет угрозу не только американцам, но и другим странам.