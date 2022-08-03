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Байден залишає за собою право вдарити по терористичних угрупованнях – Білий дім

Ольга Глущенко Середа, 3 серпня 2022, 02:50
Байден залишає за собою право вдарити по терористичних угрупованнях – Білий дім
Джо Байден, фото: Getty Images

За потреби президент Сполучених Штатів Джо Байден може провести подібну до ліквідації ватажка Аль-Каїди операцію проти будь-якого терористичного угруповання.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Цей удар продемонстрував, наскільки серйозні в нас можливості, наскільки серйозно ми готові захищати наші інтереси".

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"Якщо ми знову помітимо загрозу Америці з їхнього боку (Аль-Каїди – ред.) або будь-якого терористичного угруповання, президент залишає за собою право вжити подібних заходів знову".

Деталі: Кірбі зазначив, що США продовжать нарощувати свої спроможності в цьому плані.

Він також зауважив, що в Афганістані та загалом у цьому регіоні залишаються представники ядра Аль-Каїди й інших терористичних угруповань. І додав, що тероризм становить загрозу не лише для американців, але й для інших країн.

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Теми: СШАБайдентероризм
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