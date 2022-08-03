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Оккупанты возле Херсона построили новую переправу: перевозят технику

Ирина БалачукСреда, 3 августа 2022, 13:59
Оккупанты возле Херсона построили новую переправу: перевозят технику
Здесь и дальше фото "Схем"

Российские военные начали использовать отдельную паромную переправу, чтобы перевозить технику через Днепр вблизи оккупированного Херсона – это зафиксировал спутник Planet Labs.

Источник: проект "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на снимки Planet Labs

Детали: Сообщается, что это уже вторая переправа, которую построили оккупанты после точных ударов ВСУ по Антоновскому автомобильному и железнодорожному мостам.

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Паромная переправа для военной техники впервые появилась на спутниковых снимках Planet Labs 1 августа – она была замечена в районе поселка Приднепровское Херсонской области, рядом с Антоновским железнодорожным мостом.

На момент фиксации спутником на переправе было 6 единиц техники, еще 4 стояло на берегу. 

 

Отмечается, что машины на снимке похожи на тентованные грузовики, которые обычно используют для поставок вооружения, боеприпасов, продовольствия и т.д.

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О другой понтонной переправе возле поврежденного Антоновского автомобильного моста ранее сообщали провластные российские СМИ. Отмечалось, что таким образом перевозят гражданских.

Спутник зафиксировал работу и этой переправы.

Почему это важно: В Херсонской области есть три переправы, объединяющие левый и правый берега Днепра. Это Антоновский автомобильный мост вблизи Херсона, Антоновский железнодорожный мост и дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке.

Россияне чаще всего использовали для перебрасывания своих войск и техники Антоновский мост, поскольку он расположен ближе всего к Херсону. Но после точных ударов ВСУ по мосту он стал непригоден для передвижения.

Сейчас оккупанты вынуждены делать немалый крюк через Новую Каховку, чтобы перебрасывать силы на правый берег Днепра и пополнять свои склады.

ВСУ в это время продолжают уничтожать российские склады и освобождать населенные пункты в Херсонской области.

Темы: ХерсонвойнаоккупацияХерсонская область
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