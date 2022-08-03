Убийство в Еленовке: здание заминировали так, чтобы быстро распространился огонь – ГУР
Украинская разведка сообщает, что боевики "Вагнера" для убийства военнопленных в Еленовке заминировали помещение, где находились украинские бойцы, и уничтожили их, чтобы скрыть зверства своих "допросов".
Источник: главное управление разведки
Дословно: "Установлены некоторые обстоятельства умышленного убийства украинских военнопленных в колонии в н. п. Еленовка (Донецкая область), в которой находились украинские военнопленные, в т.ч. из состава полка "Азов"...
Российская сторона не намерена осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (что могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных.
По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ЧВК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении".
Детали: Разведчики сообщают, что украинских защитников допрашивали следователи т. н. "МДБ ДНР" совместно с представителями ЧВК "Вагнер" и ФСБ РФ.
Во время этих допросов оккупанты активно использовали физические пытки и побои.
В ГУР добавляют, что пытки были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью слома морально-психологических качеств украинских воинов.
В случае руспеха своего плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленников к съемке в пророссийских репортажах.
Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины".
Отмечается, что допросы проводились конвейерно на регулярной основе, однако не имели успеха – украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.
- Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил МККК организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.
- Минобороны РФ заявило, что пригласило экспертов ООН и МККК в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.
- Семьи украинских военных недовольны деятельностью международных организаций, потому что за несколько месяцев плена не получили никакой информации о своих родных.