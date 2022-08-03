Убийство в Еленовке: здание заминировали так, чтобы быстро распространился огонь – ГУР

Украинская разведка сообщает, что боевики "Вагнера" ​​для убийства военнопленных в Еленовке заминировали помещение, где находились украинские бойцы, и уничтожили их, чтобы скрыть зверства своих "допросов".

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Установлены некоторые обстоятельства умышленного убийства украинских военнопленных в колонии в н. п. Еленовка (Донецкая область), в которой находились украинские военнопленные, в т.ч. из состава полка "Азов"...

Российская сторона не намерена осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (что могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных.

По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ЧВК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении".

Детали: Разведчики сообщают, что украинских защитников допрашивали следователи т. н. "МДБ ДНР" совместно с представителями ЧВК "Вагнер" и ФСБ РФ.

Во время этих допросов оккупанты активно использовали физические пытки и побои.

ВИДЕО ДНЯ

В ГУР добавляют, что пытки были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью слома морально-психологических качеств украинских воинов.

В случае руспеха своего плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленников к съемке в пророссийских репортажах.

Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины".

Отмечается, что допросы проводились конвейерно на регулярной основе, однако не имели успеха – украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.

Предыстория: