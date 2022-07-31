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Россия заявила, что покажет экспертам ООН и МККК колонию в Еленовке

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 02:16
Россия заявила, что покажет экспертам ООН и МККК колонию в Еленовке
СКРИНШОТ С ВИДЕО, ОБНАРОДОВАННОГО пропагандисты

Минобороны Российской Федерации заявило, что пригласило экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.

Источник: Минобороны РФ

Детали: В сообщении российского ведомства говорится, что Россия "официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста".

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Это якобы делается "в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных".

Что предшествовало: После убийства российскими оккупантами военнопленных в Еленовке ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.

Кроме того, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Международный комитет Красного креста организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

Темы: пленныеоккупацияРосcия
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