Британия готовится предоставить Украине 3 млрд фунтов стерлингов в кредит – СМИ

Министр финансов Великобритании Надхим Захави поддержал выделение Украине кредита в размере трех миллиардов фунтов стерлингов через государственное агентство UK Export Finance (UKEF).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В письме, адресованном министерке международной торговли Энн-Мари Тревельян, Захави сказал, что считает "важным, чтобы мы продолжали поддерживать правительство Украины всеми возможными способами и демонстрировали нашу веру в будущее Украины".

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По данным источников Sky News, кредитная линия UKEF будет состоять из 2,3 миллиардов фунтов стерлингов для финансирования военных контрактов, определенных украинским правительством, а остальные 700 миллионов фунтов стерлингов предназначены для проектов восстановления Украины.

Как следует из текста письма Захави, заключение соглашения о кредите в Украине зависит от решения юридических вопросов, связанных с рисками коммерческой деятельности в Украине на фоне войны.

"Очевидно, что Украина является рынком с высоким риском для коммерческой деятельности, и мы должны признать, что риск убытков значителен. Поэтому UKEF также должен продолжать уменьшать убытки министерства финансов, насколько это в целом возможно", – говорится в письме главы Минфина Британии.

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Источник Sky News, близкий к UKEF, сообщил, что в настоящее время агентство предоставило Украине финансовые гарантии на сумму 23 миллиона фунтов стерлингов – в частности, для транспортировки тестов на COVID-19 для министерства здравоохранения Украины до начала вторжения РФ.

Официальной информации о кредите пока нет.

Как сообщалось в июле, Великобритания в ближайшие недели поставит в Украину десятки артиллерийских орудий, сотни беспилотных летательных аппаратов и 1600 единиц противотанкового оружия.

Увеличение пособия происходит после того, как в июне премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Великобритания предоставит Украине еще один миллиард фунтов стерлингов военной поддержки.