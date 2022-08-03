В МЗС Росії заявили, що "епоха співпраці із Заходом завершена"

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин считает, что эпоха сотрудничества РФ с Западом завершена и пора избавиться от иллюзий и понять, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с Европой и США не будет.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение Дробинин высказал в статье для журнала "Международная жизнь", которую распространил российский МИД.

"Независимо от продолжительности и результата (войны в Украине) уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хоть и небеспроблемного сотрудничества с Западом безвозвратно завершена", – говорится в статье.

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По мнению представителя МИД, сейчас для российских властей возникла возможность окончательно избавиться от иллюзий и выйти "за пределы парадигмы "дружеского поглощения", восстанавливавшейся западными коллегами после 1992 года".

"Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет… Россия вступила в острую фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных государств во главе с США. Цель противника – нанести нашей стране стратегическое поражение, устранив ее как геополитическое конкурента", – добавляет он.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с США в случае признания России государством-спонсором терроризма.