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Беларусь проверяет боевую готовность своей армии – сводка Генштаба

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 августа 2022, 07:12
Белорусские солдаты на учениях. Фото Минобороны РБ

Генштаб украинской армии сообщает, что проводится проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

В частях сил особых операций вооруженных сил Республики Беларусь отмечено проведение проверки боевой готовности.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Медведевки Черниговской области и Краснополье и Мирополья Сумской области.

На Харьковском направлении противник произвел огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цуповка.

Совершил попытку наступления в направлении Байрак – Гусаровка, боевые действия продолжаются.

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На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Богородичного, Дибривного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое – Богородичное. Получили отпор и отошли.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы возле Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников. Нанес авиационный удар неподалеку от Спирного.

Вел наступательный бой в направлении Яремовка - Долина, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Яковлевка, Майское, Кодема, Покровское, Раздолевка, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут и Соледарь. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Соледара и Кодемы.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Соледарь, Доломитное – Майское, Возрождение – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Во всех указанных направлениях враг успеха не имел и отошел. Ведет наступательные действия в направлении Новолуганска – Кодема, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник обстрелял районы Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел штурмовые действия в направлениях Лозово - Пески и Веселое - Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из артиллерии и танков возле Железнодорожного, Варваровки, Марьинки, Гуляйполя, Новоселки, Гуляйпольского и Темировки. Враг нанес авиаудару недалеко от Новополя. Продолжаются боевые действия в направлении Александровка – Марьинка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Николаева, Прибугского и еще 25 населенных пунктов. Враг продолжает ведение воздушной разведки БПЛА.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

"Российские оккупанты понесут потери, деморализованы и выискивают любую возможность получить легкое ранение. Чтобы попасть назад, на территорию РФ, прибегают к самоискаливаниям и разнообразным симуляциям плохого здоровья", - отмечают в Генштабе ВСУ.

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Темы: войнаВооруженные силыБеларусь
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