Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд арестовал на 2 месяца полтавского фитнес-тренера, который оскорблял военных

Станислав ПогориловПятница, 1 сентября 2023, 13:10
Суд арестовал на 2 месяца полтавского фитнес-тренера, который оскорблял военных
Роман Заволока в суде, фото: "Суспільне Полтава"

Суд в Полтаве 1 сентября избрал меру пресечения фитнес-тренеру и блогеру Роману Заволоке, который оскорблял военных и плюнул в ветерана войны, в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Источник: "Суспільне"

Детали: О содержании под стражей для фитнес-тренера ходатайствовали прокуроры. Зато защитница полтавчанина просила назначить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Реклама:

Сам Заволока во время заседания пытался путано объяснить, что выступает против "людей во власти коррупционных" и убеждал, что ненавидит страну-агрессора.

Заволоку подозревают по двум статьям: частям первой и второй статьи 435-1 - "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего" и "Изготовление и распространение материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащего"; частью второй статьи 345 - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

Напомним:

  • 26 августа Заволока со своим товарищем смеялись над дрожащими руками военного Александра Мацько, хотя тот объяснил, что тремор у него от контузии, а на войну он пошел добровольно. На это Заволока сказал военному "Ты придурок, сам попался на крючок".
  • Блогер сам опубликовал видео своего поведения с представителями военкомата, где в конце он плюет в военного и отходит.
  • Заволока известен тем, что публикует в соцсетях видео, где он оскорбляет сотрудников военкомата и военных.
  • 29 августа правоохранители задержали Заволоку, также было открыто производство относительно действий фитнес-тренера.

Темы: ПолтаваТЦКвойнаарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Полтава
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
На Полтавщине расширят время продажи алкоголя на Полтавщине
Последние новости
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
Все новости...
Реклама: