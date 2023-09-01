Суд арестовал на 2 месяца полтавского фитнес-тренера, который оскорблял военных
Суд в Полтаве 1 сентября избрал меру пресечения фитнес-тренеру и блогеру Роману Заволоке, который оскорблял военных и плюнул в ветерана войны, в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Источник: "Суспільне"
Детали: О содержании под стражей для фитнес-тренера ходатайствовали прокуроры. Зато защитница полтавчанина просила назначить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Сам Заволока во время заседания пытался путано объяснить, что выступает против "людей во власти коррупционных" и убеждал, что ненавидит страну-агрессора.
Заволоку подозревают по двум статьям: частям первой и второй статьи 435-1 - "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего" и "Изготовление и распространение материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащего"; частью второй статьи 345 - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Что предшествовало:
Напомним:
- 26 августа Заволока со своим товарищем смеялись над дрожащими руками военного Александра Мацько, хотя тот объяснил, что тремор у него от контузии, а на войну он пошел добровольно. На это Заволока сказал военному "Ты придурок, сам попался на крючок".
- Блогер сам опубликовал видео своего поведения с представителями военкомата, где в конце он плюет в военного и отходит.
- Заволока известен тем, что публикует в соцсетях видео, где он оскорбляет сотрудников военкомата и военных.
- 29 августа правоохранители задержали Заволоку, также было открыто производство относительно действий фитнес-тренера.