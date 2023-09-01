Суд арестовал на 2 месяца полтавского фитнес-тренера, который оскорблял военных

Суд в Полтаве 1 сентября избрал меру пресечения фитнес-тренеру и блогеру Роману Заволоке, который оскорблял военных и плюнул в ветерана войны, в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Источник: "Суспільне"

Детали: О содержании под стражей для фитнес-тренера ходатайствовали прокуроры. Зато защитница полтавчанина просила назначить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

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Сам Заволока во время заседания пытался путано объяснить, что выступает против "людей во власти коррупционных" и убеждал, что ненавидит страну-агрессора.

Заволоку подозревают по двум статьям: частям первой и второй статьи 435-1 - "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего" и "Изготовление и распространение материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащего"; частью второй статьи 345 - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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