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Оккупанты создали фейковый университет в Мелитополе – мэр

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 15:10
Оккупанты создали фейковый университет в Мелитополе – мэр
МГПУ в Мелитополе, Википедия

Россияне захватили помещения Таврического агротехнологического и Мелитопольского педагогического университетов, создав вместо них новое "учреждение образования".

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты захватили помещение ТДАТУ и МГПУ и создали в Мелитополе фейковый университет. Дипломы этого учреждения не будут признаны ни одной цивилизованной страной мира".

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Детали: ТДАТУ и МГПУ перерегистрированы в Запорожье. Федоров напомнил, что для выпускников школ с оккупированных территорий предоставляются "экстраусловия" при поступлении в университеты. В частности, им не нужно уезжать из Мелитополя и сдавать ВНО. Для поступления достаточно зарегистрироваться на сайте университета и пройти устное собеседование.

Темы: Мелитопольобразованиеоккупация
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