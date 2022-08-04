Оккупанты создали фейковый университет в Мелитополе – мэр

Россияне захватили помещения Таврического агротехнологического и Мелитопольского педагогического университетов, создав вместо них новое "учреждение образования".

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты захватили помещение ТДАТУ и МГПУ и создали в Мелитополе фейковый университет. Дипломы этого учреждения не будут признаны ни одной цивилизованной страной мира".

Детали: ТДАТУ и МГПУ перерегистрированы в Запорожье. Федоров напомнил, что для выпускников школ с оккупированных территорий предоставляются "экстраусловия" при поступлении в университеты. В частности, им не нужно уезжать из Мелитополя и сдавать ВНО. Для поступления достаточно зарегистрироваться на сайте университета и пройти устное собеседование.