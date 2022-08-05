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Зеленский заменил Венедиктову Костиным в СНБО

Анастасия КалатурПятница, 5 августа 2022, 01:29
ФОТО: еСПРЕСО

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны нового генпрокурора Андрея Костина.

Источник: сайт президента

Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц:

Костин Андрей Евгеньевич – генеральный прокурор;

Малюк Василий Васильевич – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины".

Детали: Зеленский приказал вывести из состава СНБО Ивана Баканова и Ирину Венедиктову.

Этому предшествовало: 27 июля  Зеленский попросил у Верховной Рады согласия на назначение генеральным прокурором народного депутата "Слуги народа" Андрея Костина – и в этот же день Верховная Рада поддержала это.

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Ранее генпрокурором была Ирина Венедиктова.

Справка: Андрей Костин – юрист. В 2010 он был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт змін", а в 2019 году – депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией.

Как глава комитета по правовой политике он отвечал в парламенте за судебную реформу, однако именно в период руководства комитетом Костиным надлежащая судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения искажались.

Костин не декларировал доход от продаж квартир в Одессе. Но декларировал корпоративные права свои и жены в "Адвокатской компании Право".

Также журналисты "Схем" обнаружили, что жена и дочь Костина работают помощниками-консультантами других нардепов, а сам Костин "трудоустроил" родственников коллег.

Знать больше: Почему отстранили Баканова и Венедиктову. Силовая вертикаль Зеленского

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Темы: ЗеленскийСНБОВенедиктоваКостин Андрей
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