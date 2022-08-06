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Оккупанты наступали на трех направлениях, но получили отпор – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 6 августа 2022, 18:21
Оккупанты наступали на трех направлениях, но получили отпор – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

Украинские военные отразили наступательные действия врага на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Славянском направлении противник производил огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Сулиговка, Довгенькое, Долина, Мазановка, Адамовка, Карнауховка, Курулька, Родное, Дибровно, Грушуваха, Богородичное и Маяк.

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Отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Бахмута, Соледара, Зайцево, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда. Российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары неподалеку от Зайцево, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Возрождение – Вершина, Покровское – Вершина. Во всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел.

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На Авдеевском направлении ствольная и реактивная артиллерия врага обстреливала районы Авдеевки, Песков, Нетайлового, Невельского и Нью-Йорка. Штурмовая авиация оккупантов действовала вблизи Нью-Йорка, Красногоровки, Песков и Марьинки.

Наступательными действиями российские захватчики пытались прорвать оборону украинских войск в направлениях Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка – Павловка и Пречистовка – Новомайорское. Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из танков и артиллерии вблизи Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Дроновки, Донецкого, Григоровки, Резниковки, Николаевки, Спорного, Звановки, Переездного, Калеников, Долины и Выемки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы возле Новомихайловки, Шевченко, Великой Новоселки, Запорожья, Зализнычного, Новоданиловки, Зеленого Поля и Чаривного. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Вольное Поле, Новоселка, Угледар, Павловка и Пречистовка.

На Северском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Янжуловки, Николаевки и Железного Моста Черниговской области, а также возле Новой Гуты Сумской области.

На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и 27 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки.

На Южнобужском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории.

Оккупанты задействовали армейскую авиацию для ударов неподалеку от Андреевки. Активно проводили воздушную разведку района беспилотными летательными аппаратами.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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