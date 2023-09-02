В Донецкой области оккупанты угрожают отбирать детей, которые не ходят в школу − Генштаб

В Донецкой области в Волновахе и районе оккупационная власть угрожает родителям, которые не отпустили детей в школу с российской программой обучения, отбирать их и отдавать в детские дома России.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: В августе оккупанты агитировали местное население отдавать детей в школы, где учат по программе РФ, а также участвовать в выборах и голосовании за кандидатов от партии "Единая Россия".

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Сейчас в семьи, которые не отдали детей в школу, наведываются представители райотделов образования в сопровождении ФСБ РФ и проводят профилактические беседы по соблюдению норм российского законодательства об обязательном среднем образовании.

На родителей составляют протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и угрожают, что после трех протоколов их будут лишать родительских прав, а детей передадут в детдома в России.

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки на фронте состоялось 45 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области, нанесли авиаудар в районе Крохмального Харьковской области. Также захватчики били из артиллерии и минометов - под огнем были более 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ступочков, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне также пытались наступать в районе Северного Донецкой области, но безуспешно, били из артиллерии и минометов по населенным пунктам области.

На Марьинском направлении захватчики также пытались наступать в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов в Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Малиновки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют контрбатарейную борьбу.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника.