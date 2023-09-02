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Россияне безуспешно пытались наступать на 3 направлениях – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 2 сентября 2023, 18:47
Россияне безуспешно пытались наступать на 3 направлениях – сводка Генштаба
украинские военные, фото Генштаба ВСУ

Россияне в субботу вели безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, произошло более 15 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток враг нанес 2 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В течение суток состоялось более 15 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Карповичи, Леоновка Черниговской области, Украинское, Шалигино, Константиновка, Веселовка, Рясное, Грабовское Сумской области и Казачья Лопань, Огирцево, Волчанские Хутора, Варваровка, Потихоново Харьковской области.

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На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Дроновка, Верхнекаменское, Выемка, Веселое и Приволье Донецкой области.

На Бахмутском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Григорьевка, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Первомайское, Карловка, Авдеевка, Степное, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Георгиевка, Победа, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Противник обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктах, среди них Водяное, Пречистовка, Большая Новоселка, Старомайорское, Новоселка и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Михайловка, Новоберислав, Николаевка, Тягинка, Херсон и Первомайское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 склада боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

Темы: Генштабвойна
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