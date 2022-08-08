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ЦРУ вместо контртерроризма будет больше заниматься Китаем – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 16:49

На последней закрытой встрече Центрального разведывательного управления США было принято решение вместо борьбы с террористическими группировками сосредоточить деятельность органа на противостоянии Китаю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Отмечается, что после вывода американских военных из Афганистана год назад администрация Джо Байдена постепенно начала переориентировать деятельность разведывательных учреждений – в том числе занимавшихся контртерроризмом – на изучение Китая.

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Одним из последних шагов в этом направлении стало заявление заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна на закрытой встрече, содержание которой АР рассказали источники: главным приоритетом органа является понимание и противодействие Пекину. Такой шаг поддерживают и члены Конгресса, и бывшие спецслужбы.

В частности, в рамках усилий Центрального разведывательного управления США по изучению КНР сотрудники ведомства учат китайский язык и переходят на должности, связанные с китайской тематикой – хотя не все из них требуют знания языка, а также нанимают носителей китайского.

Как напоминает АР, в прошлом году ЦРУ объявило о создании двух специализированных центров – по изучению новых технологий и Китая.

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В то же время собеседники агентства убеждают, что об уменьшении внимания к противодействию терроризму речь не идет. В качестве примера приводится ликвидация спецслужбами скрывавшегося в Афганистане лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири.

Начиная с администрации Дональда Трампа отношения США и Китая ухудшились. Одним из последних эпизодов в этом процессе стал кризис вокруг Тайваня, где с визитом недавно была спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Подробнее о значении визита Пелоси на Тайвань читайте в статье: Визит, ставший пощечиной Китая: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином.

Темы: СШАКитайтерроризм
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