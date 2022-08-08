ЦРУ замість контртероризму буде більше займатися Китаєм – ЗМІ

На останній закритій зустрічі Центрального розвідувального управління США було ухвалене рішення замість боротьби з терористичними угрупованнями зосередити діяльність органу на протистоянні Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Зазначається, що після виведення американських військових із Афганістану рік тому адміністрація Джо Байдена поступово почала переорієнтовувати діяльність розвідувальних установ – зокрема тих, які займалися контртероризмом, – на вивчення Китаю.

Одним із останніх кроків у цьому напрямку стала заява заступника директора ЦРУ Девіда Коена на закритій зустрічі, зміст якої АР переповіли джерела: головним пріоритетом органу є розуміння і протидія Пекіну. Такий крок підтримують і члени Конгресу, і колишні спецслужбовці.

Зокрема в межах зусиль Центрального розвідувального управління США з вивчення КНР співробітники відомства вчать китайську мову і переходять на посади, пов’язані з китайською тематикою – хоча не всі з них вимагають знання мови, а також наймають носіїв китайської.

Як нагадує АР, минулого року ЦРУ оголосило про створення двох спеціалізованих центрів – з вивчення нових технологій і Китаю.

Водночас співрозмовники агентства переконують, що про зменшення уваги до протидії тероризму не йдеться. Як приклад наводиться ліквідація спецслужбами лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі, який переховувався в Афганістані.

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Починаючи з адміністрації Дональда Трампа, відносини США і Китаю погіршилися. Одним із останніх епізодів у цьому процесі стала криза довкола Тайваню, де з візитом нещодавно була спікерка американської Палати представників Ненсі Пелосі.

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном.