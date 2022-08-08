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Заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree

Елена РощинаПонедельник, 8 августа 2022, 18:06
Приложение "Без мин" - MineFree, фото ГСЧС

В Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree, которое позволяет сообщить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов, просмотреть карту опасных территорий и получить уведомление о приближении к опасному объекту.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на сайте и в Telegram

Детали: Мобильное приложение "MineFree" (Без мин) разработали волонтеры благотворительной швейцарской организации Free Ukraine (Свободная Украина) при поддержке ГСЧС для повышения уровня защиты гражданского населения от опасных взрывных устройств.

Благодаря приложению "MineFree" каждый, кто установит его на свой мобильный в Украине, сможет:

  • просмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории, согласно данным ГСЧС;
  • получить уведомление в случае приближения к опасному объекту;
  • ознакомиться со справочником ГСЧС, в котором есть фото и описание взрывоопасных предметов;
  • уведомить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.

Для зарегистрированных пользователей в приложении разработана специальная электронная форма с фото, описанием, адресом и геолокацией. Эта информация сразу поступает спасателям, что обеспечивает оперативное реагирование ГСЧС и последующее обезвреживание таких предметов.

Больше о функционале можно узнать с сайта www.minefree.info. Приложение можно загрузить из App Store и Google Play.

Дизайн и интерфейс приложения внедрили агентства Grape и Axicube, а концепцией и разработкой занимались компании Eleken и Quantumobile. Разработчики приложения планируют постоянно усовершенствовать его возможности.

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Почему это важно: ГСЧС отмечает, что с начала российской агрессии ее работники изъяли более 176 тысяч взрывоопасных предметов на территории Украины, однако более 30% территории Украины сейчас потенциально загрязнены боеприпасами и взрывными устройствами.

Ежедневно жители городов и поселков Украины подвергаются опасности из-за оставленного или использованного российскими военными взрывоопасного оружия на улицах и дорогах, в лесах, полях, реках, озерах и т.д.

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Темы: ГСЧСвойнадиджитализация
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