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Заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree

Елена РощинаПонедельник, 8 августа 2022, 18:06
Заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree
Приложение "Без мин" - MineFree, фото ГСЧС

В Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree, которое позволяет сообщить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов, просмотреть карту опасных территорий и получить уведомление о приближении к опасному объекту.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на сайте и в Telegram

Детали: Мобильное приложение "MineFree" (Без мин) разработали волонтеры благотворительной швейцарской организации Free Ukraine (Свободная Украина) при поддержке ГСЧС для повышения уровня защиты гражданского населения от опасных взрывных устройств.

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Благодаря приложению "MineFree" каждый, кто установит его на свой мобильный в Украине, сможет:

  • просмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории, согласно данным ГСЧС;
  • получить уведомление в случае приближения к опасному объекту;
  • ознакомиться со справочником ГСЧС, в котором есть фото и описание взрывоопасных предметов;
  • уведомить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.

Для зарегистрированных пользователей в приложении разработана специальная электронная форма с фото, описанием, адресом и геолокацией. Эта информация сразу поступает спасателям, что обеспечивает оперативное реагирование ГСЧС и последующее обезвреживание таких предметов.

Больше о функционале можно узнать с сайта www.minefree.info. Приложение можно загрузить из App Store и Google Play.

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Дизайн и интерфейс приложения внедрили агентства Grape и Axicube, а концепцией и разработкой занимались компании Eleken и Quantumobile. Разработчики приложения планируют постоянно усовершенствовать его возможности.

Почему это важно: ГСЧС отмечает, что с начала российской агрессии ее работники изъяли более 176 тысяч взрывоопасных предметов на территории Украины, однако более 30% территории Украины сейчас потенциально загрязнены боеприпасами и взрывными устройствами.

Ежедневно жители городов и поселков Украины подвергаются опасности из-за оставленного или использованного российскими военными взрывоопасного оружия на улицах и дорогах, в лесах, полях, реках, озерах и т.д.

Темы: ГСЧСвойнадиджитализация
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