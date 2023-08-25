Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки

Елена РощинаПятница, 25 августа 2023, 12:38
Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки
Сергей Крук, фото ГСЧС

Кабинет министров уволил Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, этому предшествовала внутренняя проверка в ГСЧС.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко

Прямая речь Клименко: "Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы ГСЧС. Исполнение обязанностей главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя Службы Владимира Демчука. 

Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения". 

Детали: Глава МВД добавил, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме.

Клименко не уточнил причины увольнения Крука.

Этому предшествовало: В начале августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нескольким должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых, как считают правоохранители, 18 января 2023 года в авиакатастрофе погиб министр внутренних дел Денис Монастырской и другое руководство МВД.

Кабинет министров назначил Сергея Крука главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 16 февраля 2022 года.

Сразу после этого выяснилось, что его теща Тамара Крицко стала владелицей 3 квартир в Ровно и заказала строительство дорогого коттеджного дома.

Темы: ГСЧСМВДКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ГСЧС
Украинские спасатели начали работы в Словении, пострадавшей от наводнений
На Львовщине люди отравились газами картошки: 4 погибших
Россия убила в Украине 78 спасателей с начала полномасштабной войны
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: