Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки

Кабинет министров уволил Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, этому предшествовала внутренняя проверка в ГСЧС.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко

Прямая речь Клименко: "Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы ГСЧС. Исполнение обязанностей главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя Службы Владимира Демчука.

Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения".

Детали: Глава МВД добавил, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме.

Клименко не уточнил причины увольнения Крука.

Этому предшествовало: В начале августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нескольким должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых, как считают правоохранители, 18 января 2023 года в авиакатастрофе погиб министр внутренних дел Денис Монастырской и другое руководство МВД.

Кабинет министров назначил Сергея Крука главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 16 февраля 2022 года.

Сразу после этого выяснилось, что его теща Тамара Крицко стала владелицей 3 квартир в Ровно и заказала строительство дорогого коттеджного дома.