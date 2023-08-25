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Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки

Елена РощинаПятница, 25 августа 2023, 12:38
Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки
Сергей Крук, фото ГСЧС

Кабинет министров уволил Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, этому предшествовала внутренняя проверка в ГСЧС.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко

Прямая речь Клименко: "Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы ГСЧС. Исполнение обязанностей главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя Службы Владимира Демчука. 

Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения". 

Детали: Глава МВД добавил, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме.

Клименко не уточнил причины увольнения Крука.

Этому предшествовало: В начале августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нескольким должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых, как считают правоохранители, 18 января 2023 года в авиакатастрофе погиб министр внутренних дел Денис Монастырской и другое руководство МВД.

Кабинет министров назначил Сергея Крука главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 16 февраля 2022 года.

Сразу после этого выяснилось, что его теща Тамара Крицко стала владелицей 3 квартир в Ровно и заказала строительство дорогого коттеджного дома.

Темы: ГСЧСМВДКабинет министров
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