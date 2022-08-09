Слуцкий привез в Еленовку "международных экспертов" из КНДР, Никарагуа и Стивена Сигала

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в Еленовку, в СИЗО, где были убиты украинские военнопленные, с собой привез "международных экспертов", в том числе из Никарагуа и КНДР.

Источник: Слуцкий в Telegram, Соловьев в Telegram, российское пропагандистсткое информагентство "ТАСС"

Прямая речь Слуцкого: "Международный экспертный пул смог собственными глазами увидеть все разрушения и переговорить с очевидцами, в том числе выжившими после ракетной атаки пленными".

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Детали: Слуцкий считает, что привез с собой солидное представительство людей, которых он назвал "международными экспертами", среди них якобы журналисты и аналитики из Никарагуа, КНДР.

Он также сказал, что были представители Италии, Германии, Сербии.

Как сообщил российский пропагандист Владимир Соловьев, в Еленовку также привезли актера американских боевиков Стивена Сигала, откровенно симпатизирующего президенту РФ Владимиру Путину, его политике и который даже получил из рук хозяина Кремля российский паспорт.

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Прокремлевский марионеточный главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщил позже, что Сигал собирается снимать "документальный фильм" о событиях на Донбассе.

"Сегодня он (Сигал) общался с военнопленными в Еленовском СИЗО", – заявил Пушилин.

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