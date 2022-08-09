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Слуцкий привез в Еленовку "международных экспертов" из КНДР, Никарагуа и Стивена Сигала

"Украинская правда"Вторник, 9 августа 2022, 16:50
Фото: Слуцкий d Telegram

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в Еленовку, в СИЗО, где были убиты украинские военнопленные, с собой привез "международных экспертов", в том числе из Никарагуа и КНДР.

Источник: Слуцкий в Telegram, Соловьев в Telegram, российское пропагандистсткое информагентство "ТАСС"

Прямая речь Слуцкого: "Международный экспертный пул смог собственными глазами увидеть все разрушения и переговорить с очевидцами, в том числе выжившими после ракетной атаки пленными".

Детали: Слуцкий считает, что привез с собой солидное представительство людей, которых он назвал "международными экспертами", среди них якобы журналисты и аналитики из Никарагуа, КНДР.

Он также сказал, что были представители Италии, Германии, Сербии.

Как сообщил российский пропагандист Владимир Соловьев, в Еленовку также привезли актера американских боевиков Стивена Сигала, откровенно симпатизирующего президенту РФ Владимиру Путину, его политике и который даже получил из рук хозяина Кремля российский паспорт.

 

Прокремлевский марионеточный главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщил позже, что Сигал собирается снимать "документальный фильм" о событиях на Донбассе.

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"Сегодня он (Сигал) общался с военнопленными в Еленовском СИЗО", – заявил Пушилин.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил МККК организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.
  • Минобороны РФ заявило, что пригласило экспертов ООН и МККК в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.
  • Семьи украинских военных недовольны деятельностью международных организаций, потому что за несколько месяцев плена не получили никакой информации о своих родных.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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