Слуцкий привез в Еленовку "международных экспертов" из КНДР, Никарагуа и Стивена Сигала
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в Еленовку, в СИЗО, где были убиты украинские военнопленные, с собой привез "международных экспертов", в том числе из Никарагуа и КНДР.
Источник: Слуцкий в Telegram, Соловьев в Telegram, российское пропагандистсткое информагентство "ТАСС"
Прямая речь Слуцкого: "Международный экспертный пул смог собственными глазами увидеть все разрушения и переговорить с очевидцами, в том числе выжившими после ракетной атаки пленными".
Детали: Слуцкий считает, что привез с собой солидное представительство людей, которых он назвал "международными экспертами", среди них якобы журналисты и аналитики из Никарагуа, КНДР.
Он также сказал, что были представители Италии, Германии, Сербии.
Как сообщил российский пропагандист Владимир Соловьев, в Еленовку также привезли актера американских боевиков Стивена Сигала, откровенно симпатизирующего президенту РФ Владимиру Путину, его политике и который даже получил из рук хозяина Кремля российский паспорт.
Прокремлевский марионеточный главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщил позже, что Сигал собирается снимать "документальный фильм" о событиях на Донбассе.
"Сегодня он (Сигал) общался с военнопленными в Еленовском СИЗО", – заявил Пушилин.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.
- Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил МККК организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.
- Минобороны РФ заявило, что пригласило экспертов ООН и МККК в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.
- Семьи украинских военных недовольны деятельностью международных организаций, потому что за несколько месяцев плена не получили никакой информации о своих родных.