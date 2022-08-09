Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Слуцкий привез в Еленовку "международных экспертов" из КНДР, Никарагуа и Стивена Сигала

"Украинская правда"Вторник, 9 августа 2022, 16:50
Слуцкий привез в Еленовку международных экспертов из КНДР, Никарагуа и Стивена Сигала
Фото: Слуцкий d Telegram

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в Еленовку, в СИЗО, где были убиты украинские военнопленные, с собой привез "международных экспертов", в том числе из Никарагуа и КНДР.

Источник: Слуцкий в Telegram, Соловьев в Telegram, российское пропагандистсткое информагентство "ТАСС"

Прямая речь Слуцкого: "Международный экспертный пул смог собственными глазами увидеть все разрушения и переговорить с очевидцами, в том числе выжившими после ракетной атаки пленными".

Реклама:

Детали: Слуцкий считает, что привез с собой солидное представительство людей, которых он назвал "международными экспертами", среди них якобы журналисты и аналитики из Никарагуа, КНДР.

Он также сказал, что были представители Италии, Германии, Сербии.

Как сообщил российский пропагандист Владимир Соловьев, в Еленовку также привезли актера американских боевиков Стивена Сигала, откровенно симпатизирующего президенту РФ Владимиру Путину, его политике и который даже получил из рук хозяина Кремля российский паспорт.

ВИДЕО ДНЯ
 

Прокремлевский марионеточный главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщил позже, что Сигал собирается снимать "документальный фильм" о событиях на Донбассе.

"Сегодня он (Сигал) общался с военнопленными в Еленовском СИЗО", – заявил Пушилин.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил МККК организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.
  • Минобороны РФ заявило, что пригласило экспертов ООН и МККК в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.
  • Семьи украинских военных недовольны деятельностью международных организаций, потому что за несколько месяцев плена не получили никакой информации о своих родных.

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
война
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Последние новости
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: