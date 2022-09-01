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США получили ордер на арест самолета российского "Лукойла" стоимостью $45 млн

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 05:27
США получили ордер на арест самолета российского Лукойла стоимостью $45 млн
фото: Минюст США

Соединенные Штаты получили ордер на арест самолета Boeing, принадлежащего российской нефтяной компании "ЛУКойл".

Источник: Министерство юстиции США

Детали: Ордер выдал суд Южного округа штата Техас.

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Минюст отмечает, что основанием для ордера на арест самолета стало то, что он совершал рейсы в Россию и из нее "в нарушение введенных Министерством торговли США санкций в отношении России".

В последний раз Boeing летал в США в марте 2019 года.

Считается, что Boeing находится в России и стоит около 45 миллионов долларов.

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Ведомство также напоминает, что компания "Лукойл" находится под санкциями США с сентября 2014 года.

Темы: СШАсанкцииРосcияавиа
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