США получили ордер на арест самолета российского "Лукойла" стоимостью $45 млн

Соединенные Штаты получили ордер на арест самолета Boeing, принадлежащего российской нефтяной компании "ЛУКойл".

Источник: Министерство юстиции США

Детали: Ордер выдал суд Южного округа штата Техас.

Минюст отмечает, что основанием для ордера на арест самолета стало то, что он совершал рейсы в Россию и из нее "в нарушение введенных Министерством торговли США санкций в отношении России".

В последний раз Boeing летал в США в марте 2019 года.

Считается, что Boeing находится в России и стоит около 45 миллионов долларов.

Ведомство также напоминает, что компания "Лукойл" находится под санкциями США с сентября 2014 года.