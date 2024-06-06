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НАТО планирует обмен разведданными с Украиной о возможностях России в области РЭБ

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 6 июня 2024, 18:56
НАТО планирует обмен разведданными с Украиной о возможностях России в области РЭБ
Фото: Getty Images

Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Веел сообщил, что Североатлантический альянс и Украина планируют подписать соглашение о расширении сотрудничества в сфере оборонных технологий и обмене разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы.

Джерело: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Как объявил ван Веел, соглашение, которое вводит новые стандарты для обмена информацией между Украиной и НАТО, в частности о цепях поставок беспилотников, будет финализировано до саммита Альянса в Вашингтоне.

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Одна из целей соглашения - помочь Украине стать масштабным поставщиком технологий после окончания войны, а для НАТО речь идет и о подражании некоторых примеров быстрого внедрения и развертывания военных технологий.

"Украинцы внедряют инновации на очень высокой скорости. Но, конечно, россияне не глупые. Это означает, что инновации на поле боя не являются статичной вещью. Это больше похоже на шахматы", - считает помощник генсека НАТО.

Заявление ван Веела прозвучало на первом Форуме оборонных инноваций Украина-НАТО, который состоялся в Кракове в начале недели и в котором приняли участие представители 17 страны, в частности Украины, Бельгии и США.

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Главной темой мероприятия было то, как противодействовать постоянному глушению Россией глобальной системы позиционирования GPS, что сделало неэффективными некоторые украинские беспилотники и иностранное высокоточное оружие.

Это особенно актуально ввиду того, что ряд западных государств разрешили использовать свое оружие для ударов по территории России.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.

Темы: НАТОУкраинаразведка
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