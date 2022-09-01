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Оккупанты наступали вблизи Веселой Долины, Зайцева и Водяного – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 1 сентября 2022, 07:45
Оккупанты наступали вблизи Веселой Долины, Зайцева и Водяного – Генштаб
Украинские защитники защищают свою землю. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россияне пытаются вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина и Зайцево, активные боевые действия сосредоточены на Бахмутском и Авдеевском направлениях, оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 1 сентября

Детали: На Северском направлении оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. Россияне из ствольной артиллерии обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Железный Мост Черниговской области.

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На Харьковском направлении российские войска из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли позиции украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Кленово, Дементиевка, Русские Тишки, Большие Проходы, Петровка, Победа, Байрак, Шевеловка. Продолжают ведение воздушной разведки с использованием беспилотников.

На Славянском направлении враг из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня бил по районам населенных пунктов Краснополье, Вернополье, Грушуваха. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Донецком направлении россияне продолжают ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оккупанты оказывают огневое воздействие и пытаются улучшить тактическое положение, активно ведут воздушную разведку.

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На Краматорском направлении противник из ствольной и реактивной артиллерии стрелял в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.

На Бахмутском направлении россияне обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево.

На Авдеевском направлении оккупанты из ствольной, реактивной артиллерии, танков стреляли в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.

На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Вел наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, успеха не имел.

На Запорожском направлении захватчики обстреливали позиции защитников Украины из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Новоданиловка, Новояковлевка, Дорожнянка, Зеленое Поле, Чаривне, Белогорье.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удерживании занимаемых позиций и принимает меры по восполнению потерь. Россияне стреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Обстреляли объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степная Долина, Новониколаевка, Степное, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибужское, Николаевка, Заря, Луч, Ивановка, Княжевка. В целях ведения воздушной разведки активно применяли БпЛА на указанном направлении. Оккупанты пытаются восстановить логистическое обеспечение своих войск.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают усиленно охранять участки белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняться угроза нанесения россиянам ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Корабельная группировка врага продолжает сосредотачивать усилия на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Темы: УкраинавойнаГенштаб
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