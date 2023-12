В Харьковской области украинские бойцы вышли к границе с Россией – глава ОВА

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что на отдельных участках фронта защитники Украины вышли к государственной границе с Россией.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов и заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий или сразу на территорию РФ.

Вчера россияне покинули населенные пункты Большой Бурлук и Двуречная Купянского района. На отдельных участках фронта наши защитники вышли к государственной границе с РФ".

Детали: Кирилл Тимошенко написал, что "метр за метром ВСУ освобождают Харьковскую область: это сотни населенных пунктов, тысячи улиц, это родные места для десятков тысяч украинцев".

"На деоккупированные территории будет доставлена первая помощь – это 11 000 наборов с продуктами и столько же гигиенических наборов. Конечно, и товары для детей: питание, подгузники, детские средства гигиены. Это то, что нужно немедленно", – сообщил он.

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 12/09/22. pic.twitter.com/D6wDoza2nk