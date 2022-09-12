Оккупанты бегут в Россию, попутно "обчищая" дома – ГУР

На Харьковском направлении в результате успешного контрнаступления украинских Сил Обороны оккупанты пытаются скрыться вглубь временно захваченных территорий, а часть из них пытается перейти границу из РФ и выехать на территорию Белгородской области.

Источник: Главное управление разведки

Детали: По данным ГУР, во время бегства оккупанты занимаются массовым мародерством, загружая на машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Зафиксированы нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды.

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Дословно: "В одном из сел рашисты угнали автобус и покинули за 6 километров. В нем обнаружено 36 тел оккупантов.

Личному составу подразделений так называемой "ДНР", которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива.

Их родственники в шоке от рассказов о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация – об успешном наступлении рашистов".

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Напомним: