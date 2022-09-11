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Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскил – Резников

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 23:38

Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster Силы обороны Украины вышли на реку Оскил и продолжают освобождать Харьковщину.

Источник: Резников в Twitter

Дословно: "Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскил и продолжает освобождать Харьковскую область".

Детали: Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры объехали полмира от Австралии до Украины.

Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.

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Справка: Река Оскил проходит, в частности, через Купянск, который был недавно освобожден.

Предыстория:

  • Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
  • 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
  • 9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
  • 10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.

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Темы: РезниковдеоккупацияХарьковская область
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