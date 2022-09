Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскил – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster Силы обороны Украины вышли на реку Оскил и продолжают освобождать Харьковщину.

Источник: Резников в Twitter

For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the 🇦🇺 to the 🇺🇦. 19,300 km across the Indian Ocean.

Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.

Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all 🇦🇺 people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu