Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскил – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster Силы обороны Украины вышли на реку Оскил и продолжают освобождать Харьковщину.

Источник: Резников в Twitter

For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the 🇦🇺 to the 🇺🇦. 19,300 km across the Indian Ocean.

Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.

Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all 🇦🇺 people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 11, 2022

Дословно: "Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскил и продолжает освобождать Харьковскую область".

Детали: Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры объехали полмира от Австралии до Украины.

Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.

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Справка: Река Оскил проходит, в частности, через Купянск, который был недавно освобожден.

Предыстория:

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.

8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.

10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.

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