Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 19:23
В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: Поставил крест на переговорах
БОРИС ГРЫЗЛОВ. ФОТО "ЕДИНОЙ РОССИИ"

Глава российской делегации в уже несуществующих переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Владимир Зеленский своим решением распустить украинскую делегацию ТКГ "фактически поставил крест" на возможности решить войну путем переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Грызлова приводит посольство России в Беларуси, которое он возглавляет.

"Своим заявлением и указом Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии", – считает российский посол.

Реклама:

Грызлов повторил пропагандистский тезис РФ, что с нынешней властью Украины "невозможно было договориться не только из-за ее недоговороспособности, но и по причине полной утраты Киевом государственного суверенитета, его несамостоятельности при принятии решений и боязни проявить политическую волю".

"С такими ничего не решающими "переговорщиками" России не о чем договариваться. Договариваться (будем) тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия, когда будут достигнуты цели "специальной военной операции", а они будут обязательно достигнуты без оглядки на какие-либо шаги Зеленского и его приспешников", – добавил он.

Накануне Владимир Зеленский упразднил указы о создании делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ТКГ была создана в 2014 году как инструмент для согласования мер в рамках так называемых Минских договоренностей. За два дня до начала полномасштабного вторжения Украины Владимир Путин заявил, что после признания независимости псевдообразований "ЛДНР" Минских договоренностей "больше не существует".

Темы: РосcияТКГЗеленскийпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Росcия
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
"Безволие". Российское шоу в рожу всему миру
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: