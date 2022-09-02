В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах

Глава российской делегации в уже несуществующих переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Владимир Зеленский своим решением распустить украинскую делегацию ТКГ "фактически поставил крест" на возможности решить войну путем переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Грызлова приводит посольство России в Беларуси, которое он возглавляет.

"Своим заявлением и указом Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии", – считает российский посол.

Реклама:

Грызлов повторил пропагандистский тезис РФ, что с нынешней властью Украины "невозможно было договориться не только из-за ее недоговороспособности, но и по причине полной утраты Киевом государственного суверенитета, его несамостоятельности при принятии решений и боязни проявить политическую волю".

"С такими ничего не решающими "переговорщиками" России не о чем договариваться. Договариваться (будем) тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия, когда будут достигнуты цели "специальной военной операции", а они будут обязательно достигнуты без оглядки на какие-либо шаги Зеленского и его приспешников", – добавил он.

Накануне Владимир Зеленский упразднил указы о создании делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ТКГ была создана в 2014 году как инструмент для согласования мер в рамках так называемых Минских договоренностей. За два дня до начала полномасштабного вторжения Украины Владимир Путин заявил, что после признания независимости псевдообразований "ЛДНР" Минских договоренностей "больше не существует".